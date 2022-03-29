本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增33例本土個案，63例境外個案。本土個案中，仍以基隆銀河小吃店衍生的警察局群聚又擴大，今天新增9人，累積48人確診。另今天新增不少個案，都是因為出現症狀，自行就醫採檢確診。

對此，國民黨醫療委員會指出，防疫不能只有掩蓋真相的大內宣，對市民「溫水煮青蛙」，請陳時中回答：

1、是誰獨斷又堅持己見！？讓台灣採購疫苗速度遠落後其他國家，又刻意干擾民間採購管道，導致現在餐飲業、旅館業、旅遊業無法經營，元氣大傷？

2、是誰獨斷又堅持己見！？處處限制干擾地方政府的擴大篩檢機制，並嚴詞反對各界普篩建議，導致台灣感染數量被嚴重低估，無法準確做好醫療後勤量能評估，造成疫情一再失控！

3、是誰獨斷又堅持己見！？讓3+11破防國門，導致台灣防疫失守，重病死亡者無數！

4、是誰獨斷又堅持己見！？以嚴格的標準審查疫苗救濟申請案，又拒絕專家建議的韓國模式，讓受害民眾求助無門，導致市民恐懼接種疫苗沒有保障，缺乏安全感與信任感，大幅降低接種率，讓大量疫苗過期銷毀？

5、是誰獨斷又堅持己見！？讓享譽國際的台灣抗疫中藥「清冠一號」，長時間被影響干擾，無法在自己國家有效利用，共同抗疫？

6、是誰獨斷又堅持己見！？不循序解封，為討好外賓，肇生泡泡破口，疫情再爆！

7、是誰獨斷又堅持己見！？有錯都是人民，疫情甩鍋萬華，檢討民眾傳播途徑，轉移焦點，從未究責自己的邊境失守！

國民黨醫療委員會呼籲，請蔡政府誠實面對疫情，莫讓政治干擾防疫科學！