針對行政院長蘇貞昌停電怪鳥巢轉移焦點，中國國民黨文傳會主委凌濤今（21）日反擊，3月至今，國內已發生至少18起小規模停電，共計13天無預警斷電，明顯就是供電不穩定，執政黨理應痛定思痛，但蘇貞昌面對停電問題直接不演了，今天受訪居然還好意思脫口「拜託民眾體諒」，請問蔡政府可曾體諒民眾必須戰戰兢兢不知何時沒電可用的窘境？可曾體諒民眾缺電時所受到的生活不便與生計不見的衝擊？蘇貞昌果真是最「欠電」的院長。

24小時內三起斷電，雙北停完電換高雄，凌濤表示，就是朱立倫主席所形容的「歸剛欸」，臺灣「歸剛停電」是不爭的事實，蔡政府老用奇怪理由掩飾，這次怪鳥巢、怪打雷，怪天怪地就是不怪自己。

凌濤抨擊，蘇貞昌把能源政策的科學問題，牽拖到在野黨身上，並不能模糊缺電問題，大家才要拜託蘇大院長承諾穩定供電，體諒民眾無電可用，恐影響生活、甚至生計的風險，人民早已聽膩停電的百百種理由，還在苦苦等待蔡政府遲來的務實解方。