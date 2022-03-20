國民黨立委鄭麗文16日怒槓衛福部長陳時中，事後臉書遭逾7千名網友狂洗「阿中部長加油」；而國民黨新北市議員葉元之日前踢爆有人使用國發會IP上PTT攻擊他。對此，藍委賴士葆直言，想起副總統賴清德曾說遭受網軍的攻擊，這個鐵的事實就是最好的說明，蔡政府有網軍這是無庸置疑的。

賴士葆昨（19日）在臉書發文表示，鄭麗文被上萬名網軍出征、洗版、灌爆，這對在野黨而言已經是日常生活的一部分；葉元之被網軍攻擊的IP來自國發會，國發會表示要進行了解。

賴認為，蔡政府從總統府到各部會都有網軍這是無庸置疑的，如2019年賴清德和總統蔡英文角逐民進黨總統初選，飽受網軍攻擊的賴清德出面呼籲蔡英文的網軍不要再攻擊他，這個鐵的事實就是最好的說明。

賴士葆痛批，官員用公帑擁有一支黑暗部隊躲在鍵盤後面留言、謾罵、詆毁、攻擊、帶風向、反串、分化，手段極其殘暴兇惡。縱使黑幫黑道魚肉鄉民，仍必須受法律的制裁和規範，但是政府豢養的網軍可以公然地用鍵盤動私刑，與掌權者是共犯結構，不只被法律保護，納稅人還要付費買單。