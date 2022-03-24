桃園市八德區公所於3月25日舉辦111年春祭大典，區公所發的邀請通知單上竟然寫「敬請蒞臨祝壽」，被民眾發現後，區公所於官方網站上道歉並表示，因時間急迫，「蒞臨祝禱」誤植為「蒞臨祝壽」，今後會加強注意。

民進黨立委鄭運鵬21日於立法院司法及法制委員會質詢時，呼籲考選部針對國考「應該廢考國文」，並引述前考委林玉体和李慶雄等人過去提案指出「年輕人不應把青春浪費在古文上」後，引起網友熱議。

不過近日卻傳出，桃園市八德區公所於3月25日舉辦111年春祭大典，區公所發的邀請通知單上竟然寫「敬請蒞臨祝壽」，讓民眾大為驚訝。

民眾發現後向八德區公所反應，八德區公所於官方網站上道歉表示，製作春祭大典通知單因時間急迫，「蒞臨祝禱」誤植為「蒞臨祝壽」，今後會加強注意。

對於鄭運鵬呼籲未來國考要廢「國文」，作家苦苓曾在臉書上發文表示，立法委員到底知不知道現在國文課綱只剩下 15篇必讀古文而已，如果一概不讀不考，是要怎樣教小孩學會閱讀和表達？都像你們那樣「不識字兼沒衛生」嗎？

國民黨立委賴士葆日前痛批民進黨要討好年輕人，持續在教育亂搞。近年教改已大幅減少文言文，國文時數也比以前少很多，以致不少人感歎年輕人國語文能力大不如前。