女星章子怡不只在華人影壇地位非凡，因《臥虎藏龍》、《藝伎回憶錄》和《一代宗師》等經典作品，在國際間也有高知名度；章子怡近日罕見更新社群，為東航墜機事故默哀，但用詞不慎惹議，還被網友狠批「沒文化」，勸她趕快刪文。

章子怡出道28年，參與許多經典電影演出，去年驚喜主演古裝劇《上陽賦》，是她職業生涯中首部電視劇，收視和話題都不間斷，證明她有演技也有超高人氣；一直以來都受到大眾喜愛的章子怡，27日在微博的發文卻引爭議，短短10字用詞竟惹怒網友。

章子怡發文悼念東航墜機罹難者，卻被網友發現用詞不當。(圖/ 摘自章子怡微博)

大陸東方航空Mu5735班機21日在廣西墜毀，造成132人全部罹難憾事，章子怡27日在微博曬出一張蠟燭照默哀，用心地寫下，「壽終德望在，身去音容存」；沒想到過不久竟湧入大批網友留言，糾正她用詞不當，「壽終」意旨自然死亡，但東航墜機是意外，故不適用。

網友紛紛留言批評，「明星的文化水準真的堪憂」、「看似有文化，其實啥也不是」、「有點不合適吧，這些失事的都是身邊的普通人，並不是偉人逝去啊」、「沒文化不可怕，可怕是沒文化還裝」、「請不要裝文化人，逝者安息」；有粉絲也跳出來勸，「姊姊刪了重發吧，您一個安息即可」、「別這麼雞蛋挑骨頭」。