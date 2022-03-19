美國陸戰隊一架魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22 Osprey）今天參與北約演習時墜毀。挪威當局已證實，這架軍機上的4名美國人士全數罹難。

法新社報導，挪威緊急應變單位稍早曾表示，一架載有4人的美國軍機據信在參與北大西洋公約組織（NATO）演習時於挪威墜毀。

挪威北部聯合救援協調中心發言人塞弗林森（Jan Eskil Severinsen）稍早時曾指出，尚不清楚機上4人情況。

如今，挪威警方已經證實，機上4人已全數罹難。據警方了解，機上4人皆屬美國籍。