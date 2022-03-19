美軍機參與北約演習墜毀 挪威證實機上4人全罹難 20:212022/03/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國陸戰隊一架魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22 Osprey）今天參與北約演習時墜毀。挪威當局已證實，這架軍機上的4名美國人士全數罹難。 法新社報導，挪威緊急應變單位稍早曾表示，一架載有4人的美國軍機據信在參與北大西洋公約組織（NATO）演習時於挪威墜毀。 挪威北部聯合救援協調中心發言人塞弗林森（Jan Eskil Severinsen）稍早時曾指出，尚不清楚機上4人情況。 如今，挪威警方已經證實，機上4人已全數罹難。據警方了解，機上4人皆屬美國籍。 沖繩小型機墜毀離島機場 機上2人罹難 國安局證實 中共運8反潛機月初墜落南海 #4人 #機上 #挪威 #參與 #演習 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特殊選才表現出眾 公東高工7人錄取國立大學 15:302022/03/15 寶島 竹南科學園區徵才 20家廠商參與釋出1400個職缺 11:302022/03/14 寶島 美日護島演訓 日本陸上自衛隊首度出動魚鷹機 09:052022/03/16 國際 關西馬武督發展咖啡產業 邀專家幫升級 20:082022/03/18 寶島 幼童設計師打造中央公園遊戲場 估年底完工 17:362022/03/19 寶島 北韓再射彈 美韓擬重啟轟炸機演習 04:102022/03/17 話題觀察 貪圖大明蝦暴利 4人拖網電魚遭逮 04:102022/03/13 社會新聞 貪圖大明蝦暴利 漁民澎湖海域非法拖網電魚4人遭逮 10:382022/03/12 社會 兩派人馬為5萬元砸車 7人街頭鬥狠遭逮 19:222022/03/13 社會 藍白各自拚戰 蔣萬安、黃珊珊同台無互動 15:272022/03/19 政治 時論廣場》中國調和 見龍在田（石齊平） 18:332022/03/15 時論廣場 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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