正國會的卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜在市議員李坤城陪同下（右至左），登記參與初選。（卓冠廷辦公室提供）

民進黨新北市黨部將提名37席市議員，21日至25日開始受理初選領表及登記，截至22日有21人登記。湧言會新人「理科媽媽」黃淑君、「小飛俠」李宇翔及「小巨人」曾進益，今在市議員張志豪及地方支持者的陪同下登記參選；正國會的卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜也在市議員李坤城陪同下，登記參與初選，打出「監督」牌，力求進入議會，用專業問政監督。

新北市議員何博文7日宣布放棄競選2022年議員選舉連任，交棒給服務處主任黃淑君，黃說，雖然是參選新人，但有豐富經驗，未來何博文團隊的精神不會中斷，接棒力拚「有感政治」，她有信心能成為無縫接軌的「議會即戰力」，過去8年累積的選服案量破萬件，就是最好的背書。

曾任市民代表、議員及立法委員服務處辦公室主任的曾進益表示，從政就像騎自行車壯遊一樣，路途有順風也會有逆風，不論路程如何艱鉅，一路走來都以永不放棄的精神，為鄉親的福址、國家的發展持續打拼，這次參與民進黨的初選，也將秉持初心一步一腳印，用行動讓爭取土樹三鶯鄉親們的認同與支持。

李宇翔則是五泰林選區最年輕的參選人，自研究所就學時期即開始擔任議員助理工作，一直都在基層第一線服務，他說，過去8年來，在五泰林選區處理了近萬件服務案，也辦理了數千件的會勘，是最能了解地方需求的議員參選新人，參與五泰林黨內初選，希望能延續過去的服務繼續為地方努力。

參選新店大文山選區的陳乃瑜表示，自已過去擔任媒體工作者，從國際新聞編譯、黨政記者、專題記者到主播。在這些經驗中發現自己對公共事務的關心，有了孩子之後更在乎可以為台灣的未來與下一代做些什麼，因此決心投入選舉，期盼從「觀察」轉變為「實際行動」。

投入板橋選區的山田摩衣說，板橋是新北市發展最快速的重點區域，有相當多移入人口，因此產生大量的交通、教育、居住環境需求，非常仰賴民意代表來做好民眾與政府間的橋樑。

挑戰土樹三鶯選區的卓冠廷表示，自去年10月宣布參選迄今，發現鄉親對年輕世代參政有高度期待，尤其多年來自己家鄉面臨產業轉型挑戰、公園綠地不足、交通建設緩慢等問題，地方上都期待新血帶來新改變，他也自我期許「以價值感動人，以政策說服人」。