0402太魯閣號事故將滿1年，事故傷者及家屬日前淚訴，交通部長王國材多次與罹難者家屬會面，卻沒有見過傷者和家屬，雙方今日下午首次會面，達成3點共識，包括1個月內提出台鐵安全改革獨立監察方案、改變賠償金計算公式以及醫療費用核銷作業從簡。傷者代表表示，希望交通部與台鐵局信守承諾，對傷者做最好的安排。

時代力量立委陳椒華指出，傷者與家屬在意的外部監督台鐵改革訴求，原本交通部與台鐵局考量已有內部機制沒有點頭，今日同意會依立法院決議，1個月內提出安全改革獨立監察方案草案，並於3個月內提交完整報告書。

至於補償方式，計分式1分提高至30萬元，並取消計分最高16分上限，另家精神撫慰金20萬元；統包式中非住院補償標準，由8萬元提高至20萬元，住院下陷併提高至20萬元；列舉式精神慰撫金下限為20萬元。此外，醫療費用核銷作業應簡化從寬。

傷者家屬唐先生表示，今日會談有效率並達成共識方向，後續希望王國材與台鐵局長杜微信守承諾，對傷者做最好安排。

唐先生說，太魯閣事故影響到非常多人，但台鐵的處理態度讓他非常不能接受，今天是他1年來第2次見到台鐵局長，部長則是第1次見到，官方與罹難者家屬會面了許多次，卻忽略還有一群龐大的傷者。而台鐵即將於4月2日舉辦的追思晚會，只邀請罹難者家屬，傷者並未受到通知，讓他感嘆只希望得到公平的對待。

他指出，太魯閣事故當天，他的太太在第8車被壓斷了腿，太太事後回憶，見到第一個進入車廂的救難人員，也被眼前景象驚慌了手腳，不知該怎麼向對講機另一頭回報，「不只罹難者家屬和傷者，甚至參與的救難人員，都該被撫慰」。

唐先生說，事故後他買了一支麥克風讓太太唱歌發洩情緒，而1年過去，太太生活仍在「哭、唱歌、復健」的循環中，遇到地震、甚至車子經過一個窟窿就流眼淚，「我以前以為PTSD（創傷後壓力症候群）很遙遠，結果沒有，它真的改變了一個人。」