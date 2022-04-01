大陸廣東一名醉漢開車將路人撞倒，沒想到非但沒有悔意，還不斷對著傷者冷嘲熱諷，指對方沒有賺錢能力，還在大馬路上解開褲帶，打算往傷者嘴裡撒尿，離譜至極的舉動被一旁見義勇為的男子看見，一把將肇事醉漢拽倒，不讓傷者遭受更多侮辱。

綜合陸媒報導，廣東江門一名男子酒駕肇事，撞傷一名男性路人後不但嘲諷對方沒有賺錢能力，還抬起腳作勢要踢向傷者，並指著對方叫囂，「我能踢你嗎？一腳一千（人民幣，約新台幣4580）。」此外，醉漢還轉頭對著另一名女傷者解開褲頭，打算往對方的嘴裡小便，幸好被一名穿白衣的男子一把拽開。

醉漢氣焰囂張的行徑全被一旁的路人給拍了下來，畫面曝光後引爆網友怒火，紛紛留言痛批「坐在地上的是女士嗎？這是性騷擾吧！」、「這種也配稱為人？」、「建議關一輩子，別再出來禍害人間」。

其中一名受害者的兒子透露，肇事者渾身酒氣，而父親事後被診斷為頸部骨折。對此，江門市公安局交通警察支隊回應，男子酒駕事實確定，警方30日已經將案件移交檢察院進行起訴；至於肇事者對於傷者一連串的侮辱行為，轄區派出所也已立案。