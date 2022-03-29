台灣留學生曾以琳在韓國遭酒駕撞死，今天傳來韓國的法院對肇事者金姓男子作出終審宣判，維持8年徒刑的原判決，曾以琳的父母表示，很感謝法官維持原判決，雖然8年是韓國對酒駕肇事者的最高刑責，女兒卻再也回不來，家庭也破碎了，台灣酒駕也嚴重，希望能引以為戒。

現任部嘉醫院麻醉科主任的曾父曾慶暉表示，很感謝法官有這樣的公義、道德、勇氣突破那不合理的法律，也要感謝很多認識不認識的朋友以及媒體朋友的幫助，尤其是以琳的好朋友不斷的寫信給法官，努力爭取公義的判決，真的讓我們很感動，8年的判決已經是韓國酒駕致死到目前為止判最高的年限，但是毀了我寶貝女兒的一生，也毀了我們的家庭。

曾母表示，台灣也有酒駕的問題，希望女兒的死不是白白犧牲，也希望台灣能引以為戒，不要酒駕，酒駕會傷害自己，也可能傷害到別人，破壞別人家庭的幸福美滿。

曾慶暉夫婦說，他們因為失去女兒，每天仍在悲傷中度過，非常想念女兒，卻再也見不到女兒了，希望以琳的事故能讓台灣的朋友警惕，請不要再酒駕了。