清明連假期間，有名人妻去台東玩卻遇到恐怖事情，她在臉書發文分享，她表示全家4人去台東看梅花鹿，並體驗射箭設施，豈料，她因回車上拿東西，老公又很專心在射箭，一個不留神，讀中班女兒差點被怪阿伯抓走，怪阿伯還問她女兒「要不要去廁所」，讓她相當驚恐，事後雖然也有員警與她聯繫，但是出遊遇到這種事情，讓她呼籲家長們千萬別讓孩子離開視線。

一名人妻在臉書社團「台東大小事」發文，她表示昨(2)日下午與老公帶著2女兒，在清明連假帶一同到台東看梅花鹿與體驗射箭設施，3天2夜的行程全家玩的很開心，但還是意外發生小插曲。

人妻繼續表示，老公因體驗射箭玩到忘我，她也暫時離開回車上拿東西，回到現場時，她看見有位阿伯欲抓她讀中班女兒，她很緊張詢問女兒發生什麼事，女兒說阿伯問「要不要去廁所」，讓她感到驚恐，她回想若晚點回來，接下來的狀況不敢想像，也呼籲家長帶孩子出門時，千萬別讓孩子離開自己的視線。

人妻清明去台東玩，就讀中班女兒差點被怪阿伯抓走，她的女兒還被問「要不要去側所」。（翻攝自臉書台東大小事）

貼文一出，網友紛紛留言表示「還好你即時出現」、「無論在何地，都不能讓孩子離開視線範圍」、「當下妳要報警呀」、「報警，以免下一個受害」、「老不修阿北」、「太可怕了」、「先生危機意識有待加強」、「不能姑息，備案」、「真的要注意身邊的陌生人」。

原PO看見網友熱烈回應，她也列3點回覆網友，第一點，不公佈店家位置、名稱，擔心毀損店家商譽；第2點，當下沒有報警是擔心證據不足，而且她看對方人多而有些猶豫；第3點，她感謝瑞源派出所所長親自與她聯繫，所長重視此案件，已派員加強巡邏，並加裝監視器。