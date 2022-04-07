一名男子與帶著國二女兒的離婚婦交往，竟假借宗教「灌氣」能讓家人消災以及精神較好名義，多次對少女「喇舌」，最後更進一步指侵及性侵，少女隱忍多月，但礙於擔心遭受報應不敢聲張，最後因隱忍不住向母親訴苦，未料還遭母親斥責後要求刪掉訊息，直到向生父求救後才提告。法院審理時，少女生母還不斷維護男友，一審男子遭重判14年，但上訴後，台中高分院改判11年，仍可上訴

根據判決書，涉案男子與國二少女母親為男女朋友，會不定時前往母女處居住，少女母親也要求少女稱呼男子為爸爸，但男子卻在於108年9月至109年1月少女就讀國中二年級上學期間，假藉宗教名義，以要對少女行宗教儀式改運為性侵。少女深恐未聽從男子指示，就無法救爸媽或孝順爸媽，不得已遭男子狼爪。

根據調查108年9月至10月間，男子對少女誆稱：要教少女宗教儀式，因為她的哥哥已沒有救了，家裡以後要靠少女，且少女的爸爸及媽媽冤親債主很多，只有她能救他們等語，於是宣稱要「灌氣」而親吻少女之嘴巴。

隔幾日，又對少女誆稱要做儀式，要女方站著別動，接著以舌頭伸進少女嘴巴「喇舌」。再隔一周，先載少女到廟裡拜拜後，再返回上開住處，誆稱做儀式就會有精神，要求少女替其手淫及口交後性侵。

接著後面兩個月，又用同樣的手法性侵少女多次，還宣稱這樣才是真正孝順他。少女事後無法忍受，於是傳訊息給媽媽表示，「你們讓我跟爸(被告)幫我灌氣，灌的方法越來越奇怪，從吻、變舌吻、在變成上床...怎麼會用這種灌氣法，幾乎沒聽過佛教有這種用法」、「為了信仰而強迫做那種事，我不喜歡...對不起...我不是不孝順...我自己快撐不住了，沒辦法在孝順了」。

未料媽媽看完少女簡訊，竟要求少女刪除，事後也將自己手機內簡訊刪除，少女求助無門下，只好告訴生父表示不想待在媽媽家，經父親詢問才知道上情而暴怒提告。

但是男子辯稱，所謂的儀式是我會用手壓住她們的頭，要她們自己唸觀世音菩薩或阿彌陀佛，這樣讓她們感覺氣場會比較舒服，有一次我叫少女吹氣，讓我感應她的氣場。

少女母親則維護男友表示，可能是男友不讓女友辦手機，並管教她交男友、抽電子煙，指看過男友對女兒灌氣時，用舌頭去點女兒的舌頭，以測試女兒的氣場，不認為有何不妥。

法官根據相關證據及證人的說法後認定，男子犯行明確，一審依妨害性自主罪將他重判18年徒刑。被告上訴，二審認為一審判決過重，改判11年徒刑。