一名蔡姓男子在108年間在臉書社團上認識一名14歲少女，雙方事後成為男女朋友，交往期間睡遍南部地區摩鐵，總計發生30次性關係，但蔡男卻多次拍下兩人性愛影片，甚至要少女自拍裸照傳給她觀賞，隔一年少女提出分手，蔡男卻威脅要散布裸照求復合，最後少女隱忍一年後決定報警提告，法官審酌蔡男認罪，且與少女達成和解， 判有期徒刑1年，宣告緩刑4年。

根據判決書，蔡姓男子與14歲少女小美於108年3月間在網路臉書之社群網站結識，之後成為男女朋友。隨後2人在2年間，分別在南部多處汽車旅館內發生關係，總計30次。

但蔡男卻多次在兩人發生性行為時，拿著小美的手機拍攝兩人性愛照片，也要求小美自拍裸露胸部及下體之猥褻照片傳給他觀賞。

但兩人在109年6月間談分手，蔡男百般不願，竟將小美的性愛片及裸照，用臉書通訊軟體傳送訊息予她後恫嚇稱：「如果分手就要將妳的私密照傳送出去」小美擔憂其裸照遭散布，勉強答應復合交往。但至110年6月間，小美再度向蔡男提出分手，但是因憂心蔡男散布裸照，因此向警方報案。

法官審理後認定，蔡男與小美於案發時雖為男女朋友，然其明知小美為14歲以上未滿16歲之少女，竟未能克制情慾，對小美為性交行為共30次，又拍攝裸照，且因不甘願與小美分手，竟利用裸照恐嚇小美，對她身心健全、人格發展均已產生不良之影響，但考量蔡男已與告訴人和解，且履行完畢，判有期徒刑1年，宣告緩刑4年。