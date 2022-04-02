孫沁岳（左起）、峮峮、蔡黃汝（豆花妹）、蘇晏霈、篠崎泫、許孟哲、徐小可、王仁甫、孫協志、余秉諺對鵝示範吃播 ，場面搞笑。（中視提供）

孫沁岳（左起）、峮峮、蔡黃汝（豆花妹）、蘇晏霈、篠崎泫、許孟哲、徐小可、王仁甫、孫協志、余秉諺化身訓鵝師跪地學鵝叫拚過關。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》明（3日）祭出燒腦個人賽，來賓被分成農民和田僑仔，藝人上演諜對諜，為了贏用盡心機要猜出彼此身分，首度上節目的孫沁岳為拉攏豆花妹，搬出撩妹語錄：「妳看著我的眼睛，我一定不會騙妳。」這話連峮峮都聽不下去：「你這什麼渣男在說話！」

製作單位不光玩心理戰，還設計各種稀奇古怪的關卡。其中一關竟要考驗藝人的「鵝」緣，必須利用道具吸引鵝進食，但鵝蛋、天鵝服、天鵝娃娃、天鵝寫真照、鵝文溝通器（大聲公）等道具一字排開，令人無言。為了吸引鵝，有藝人化身訓鵝師，直接跪在草地上拼命學鵝叫，而許孟哲乾脆抓起布偶，當場向鵝示範吃播，但「鵝」心難測，一看到他就鳥獸散，慘遭眾人恥笑。

《飢餓遊戲》近來在官方粉絲團釋出一支影片，短短幾天吸8.4萬人次觀看，原來是預告5位主持人將進行一場殘酷廝殺對決，且還可以幫其他人敲通告找隊友，為了贏自然要幫別人搭配「戰力弱的人選」，究竟誰是「遊戲黑洞」立馬引起網友熱議，紛紛在留言區點名「感覺一定有綠茶或朱宇謀（wish）」、「未看先猜有中平哥」、「仁甫一定是要配何妤玟啊！整集都吵架」。明明是廝殺戰頓時卻像「遊戲黑洞特輯」，分裂5主的超強企劃預計下周日(10日)播出。