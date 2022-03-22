魏蔓與孫沁岳在〈回到這裡〉歌曲MV「再續前緣」。（星創意行銷提供）

由主唱阿火、鼓手兼團長麥基、吉他手小花、邱龜還有貝斯手乳溝所組成的搖滾樂團-SOWHAT去年底發行出道20年紀念全新迷你專輯《回到這裡》，同名主打〈回到這裡〉特別找來16年前曾參與他們當年經典金曲〈當我們開始旅行〉MV演出的戲劇女神魏蔓出任女主角，並請到在華劇《三隻小豬的逆襲》中與魏蔓飾演情侶檔的孫沁岳來擔任男主角，重現戲劇中「海筠」CP組合魅力掀起「回憶殺」。

SOWHAT相隔16年再找魏蔓跨刀MV，第一句話竟是「終於見到面了！」原來16年前SOWHAT跟魏蔓並沒有真正地面對面一起拍攝MV，甚至連合照都沒有留下，讓當時的元老團員阿火、麥基、邱龜相當扼腕，這次魏蔓二次跨刀，終於有機會能近距離目睹心目中的女神風采，SOWHAT卻害羞到說不出話來，結果讓大方的魏蔓搶先說「終於見到你們了！」

主唱阿火跟團長麥基就笑說：「儘管隔16年再合作，但當時因為戲分關係，我們只敢在她（魏蔓）拍攝時默默探班，這次終於『真正』見到面，雖然氣氛有點緊張但又感覺很親切，一聊起當年緣分，就覺得我們跟魏蔓彼此有一種奇妙時空的連結氛圍，又帶點念舊的微妙情懷。」

魏蔓表示除了感覺就像是跟老朋友團聚一樣開心外，更特別說到：「我記得接拍SOWHAT〈當我們開始旅行〉MV時我才19歲，沒想到隔了16年還有這個緣分，想藉由珍惜緣分謝謝當年剛出道時給我機會的這群朋友、也謝謝自己努力到現在沒有放棄，且我更沒想到我自己在這個行業會走十六年以上，然後又再次『回到這裡』跟大家相遇。」

而有幸再次迎來女神擔任自己MV的女主角，團長麥基更自曝當年拍攝MV時因為每個團員都正值熱血方剛年紀，對於大美女魏蔓能大駕光臨MV現場，每個人都「蠢蠢欲動」想要找機會跟她有互動，他笑說：「像是當年〈當我們開始旅行〉MV中因劇情所需要教魏蔓騎打檔車或是要幫她抹防曬油等工作，我們其實都很想報名幫忙『分擔』，但想當然爾這些都輪不到我們這群毛頭小子做，一定是工作人員都打點處理好，我們只能在一旁乾瞪眼！哈哈！」

此外，SOWHAT一見到完全凍齡的魏蔓，感到驚訝不已的同時，更檢討自己已經變成中年大叔模樣，當下還發起了要去打電波拉皮的計畫！