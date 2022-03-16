南韓天團BIGBANG曾紅遍全球，粉絲遍布世界各地，他們的最後一次活動是在成員服兵役前的《花路》，之後又因為成員勝利深陷醜聞，其他成員也慘遭波及。相隔4年所屬的經紀公司YG娛樂在16日宣布，BIGBANG即將回歸，且T.O.P、太陽、G-Dragon、姜大聲4人已經拍攝好MV。

根據韓媒報導BIGBANG即將回歸，這是變成4人團體後，第一次籌備的專輯，他們上週已經完成新歌MV拍攝，預估會在春季回歸，YG娛樂也證實這項消息，稱回歸準備得很順利，之後的細節等規劃好會再向大眾公布。

前陣子人氣成員T.O.P（本名崔勝鉉）宣布將與經紀公司解約，打算單飛發展自己的事業，並推出自己的個人專輯。根據《PRESTIGE》香港版報導，他曾經想過要放棄音樂，但做音樂的過程中覺得自己重生了，並提到自己可能打造和BIGBANG完全不同的團體，他說「我經常跟粉絲說我很驕傲我是BIGBANG的T.O.P，但過去幾年我開始想要結束，可能有一段時間會沒有BIGBANG的T.O.P。」

先前因為前成員勝利鬧出性招待事件，後續更爆出淫片對話群組，牽連南韓演藝圈不少男星，如滾雪球一般越來越多的指控和罪刑冒出，形象跌入谷底，黯然宣布退出BIGBANG和演藝圈。最後判決出爐，確定判刑三年徒刑。

他們能甩開過去的陰影，重新回到歌壇中，令許多歌迷感到開心表示「他們的歌都聽不膩，真的滿期待的」、「音源強者要回來了」、「錢包準備好了，永遠的王」、「超級期待，看到消息都快哭了」