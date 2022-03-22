5位成員以元氣面貌現身線上記者會。（愛貝克思提供）

Red Velvet新專輯《The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm》創下自身最高紀錄。（愛貝克思提供）

韓國女團「Red Velvet」在夏季發表過多首膾炙人口經典歌曲，幾乎等同於夏天的代名詞，此次打破常規選在春天回歸，新專輯《The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm》沿用2019年的「The ReVe Festival」概念，「ReVe」是Red Velvet的縮寫、也是法文「夢想」「幻想」的意思，同步預告今年將展開豐富、多樣的音樂活動。可惜成員IRENE、JOY與YERI於一週前染上新冠肺炎，不得已取消原定於本月19、20日舉辦的演唱會；專輯發售當天，5人以元氣面貌現身線上記者會，還與粉絲一起為專輯發售倒數同歡。

新專輯也傳出捷報，截至20日為止，預售量已達51萬6866張，創下團體自身最高紀錄。記者會由師兄「SHINee」珉豪擔任主持，被問到新專輯預售量的消息，SEULGI說「覺得非常感謝，想要和粉絲們一起創造幸福的回憶」。對於難得在春天回歸，IRENE表示「春天有種新開始的氛圍感，很開心能展現新面貌，同時也賦予Red Velvet獨特慶典The ReVe Festival新開始的寓意」；SEULGI強調新專輯錄製十分費力且注意細節，每次錄完音都筋疲力盡；JOY則感性表示因彼此都忙碌於個人活動，很珍惜相聚的時間。

主打歌〈Feel My Rhythm〉取樣自巴哈的《G弦上的詠嘆調》，預告一出引發熱烈討論，SEULGI表示新歌同時能展現Red Velvet古典優雅和充滿活力的面貌，又充滿挑戰；因原曲是大眾所熟悉的名曲，易引發人們想要繼續聆聽的好奇心，且原曲溫暖優雅非常適合春天。珉豪則說多虧Red Velvet才知道這首經典名曲的曲名，引起成員們共鳴，現場一片笑聲。對於專輯的期許，WENDY喊話「今年春天就由我們來負責，Spring Queen」；SEULGI盼成員都能健康地活動，遺憾取消的演唱會，希望能在今年內復辦；JOY最後自爆Red Velvet今年還會有很多回歸，放話要成為全年不分季節的女王。

專輯發行後，主打歌〈Feel My Rhythm〉空降韓國各大音源平台榜單前段班，專輯銷售量首日高達23萬張，已超越歷年作品首週銷售紀錄。Red Velvet最新迷你專輯《The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm》已在台與韓國同步數位發行。