隱藏在統創建設企業總部的Live House：NUZONE展演空間，2022年首度推出百分百Live House企劃，《2022 熵效應演唱會 Negentropy Concerts》，因應這世代的混沌而發想出的系列主題，大膽規劃三場風格風格迴異的演唱會，希望透過演唱會的形式，讓喜愛音樂的人們，可以享有環境與視聽音響更升級的感官體驗，讓所有觀眾熱血沸騰！

2022 熵效應演唱會 Negentropy Concerts，大膽規劃三場風格風格迴異的演唱會，透過Live House形式沸騰聽眾血液(圖/ NUZONE展演空間提供)

『熵』在物理學的定義：一個系統的混亂指數，『負熵效應』，主張以開放系統，來抵銷混亂。系統雖因時空轉變而使原有結構，產生崩解的傾向。但，藉由從外在環境所吸收的能量。系統不但不會敗亡，反而形成制衡，甚至昇華成更有層次的系統。

就如同這世代你我所遭遇的，眼前看到的，甚至是那些我們看不到的，都讓我們的生活產生了巨大的改變。NUZONE期望大家一起成為負熵份子。只要一起凝聚心中的愛，這個世界終究會變成你我所期望的那個樣子。讓微小的火花，互相碰撞，成為照亮彼此的光。

由NXWV推出，Peatle跟SiNNER MOON所組成的［Wolf Pacc 狼人小隊］+ PIZZALI，三位在大嘻哈時代中讓人印象深刻的紅髮少年以最饒炸的演唱會揭開序幕。(圖/ NUZONE展演空間提供)

4/9日 (六) 第一場次，邀來2021年底剛推出新專輯李紅 REDLEE x 以及 Wolf Pacc 狼人小隊 [Peatle + SiNNER MOON] + PIZZALI，三位在大嘻哈時代中讓人印象深刻的紅髮少年以最饒炸的演唱會揭開序幕。

DJ Code Wu將起源於西方的電子聲響，融合東方的古典優雅，搭配上主唱 少詩 Shao 清澈空靈的嗓音，釋放寂靜且巨大的能量。(圖/ NUZONE展演空間提供)

第二場4/23日，將由獲得第四屆金音創作獎「最佳電音單曲」入圍肯定的April Red 紅 及曾經入圍金音創作獎「最佳電音專輯」及「最佳電音單曲」，台灣浪漫派代表的三人女子電音組合JADE EYES 孔雀眼，兩組常受邀於國外演出的電子團體，帶來一場心醉人不醉的演出。讓迷幻之聲穿透著聽眾的每個細胞。

FUTURE AFTER A SECAND演出用大量肢體語言及情緒煽動觀眾，搭配強烈的視覺呈現獲得好評。(圖/ NUZONE展演空間提供)

5/7日壓軸登場的金屬搖滾派對，將由兩組台灣當代情緒硬蕊代表，以極大化的情緒詮釋曲風的OBSESS及2020年金音創作獎三冠王FUTURE AFTER A SECAND，為大家點起負熵效應最亮的一道火花，透過音樂的洗禮帶領聽眾重獲新生，獲得更多正能量。

《2022 負熵效應演唱會 Negentropy Concerts》

3/11日(五)KKTIX 現場票及線上直播票同步熱烈開賣中， 售票連結：https://nuzone.kktix.cc/events/negentropy2022 ；《或至全家便利商店FamiPort直接購票》

每場單人預售票：NT$700，每場三人預售套票：NT$1800 (限量)

每場單人現場票：NT$900，《預售票若售完，即不開放現場票》

每場線上直播票價：NT$100

4/9日：李紅 REDLEE x Wolf Pacc 狼人小隊 [Peatle + SiNNER MOON] + PIZZALI

4/23日：April Red 紅 x JADE EYES 孔雀眼

5/7日：OBSESS x FUTURE AFTER A SECOND瞬轉未來

每場入場時間：19:00，每場開演時間：20:00

場館：NUZONE 展演空間《台北市大安區市民大道三段198號2F》