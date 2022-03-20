班鐵翔將開個人演唱會。（攝影師黃世澤提供）

張芸京(右)、艾成(左二)與王瞳(左一)將擔任班鐵翔演唱會嘉賓。（攝影師黃世澤提供）

有著一副好歌喉的資深藝人班鐵翔，即將於4月20日圓夢，在CORNER MAX大角落多功能展演館，舉辦「班鐵翔的奇幻旅程」個人演唱會；他受訪表示，當年進演藝圈的初始，就是為了想當歌手，卻因緣際會成為演員，一轉眼已演戲數十年，「學生時代組了樂團擔任主唱，之前也在Pub演唱了大概兩年，一直滿想辦演唱會，沒想到，59歲才結婚的我，居然65歲又圓夢做這件事！」

班鐵翔說，今年開春已以來走了好幾位藝人，加上兩個月前老婆Celine不慎在家摔傷左膝，髕骨摔成兩半，至今仍在復健無法行走，這一摔，讓他更體會到人很脆弱、生命無常，「想要做什麼就要及時，要把握當下，過了可能就沒機會了！」在老婆的支持下，以及音樂好友小蟲、鈕大可的鼓勵與協助，願意分別擔任音樂與節目總監，他終於決定要付諸行動一圓夢想。

他回憶，年輕時就熱愛唱歌，很多人都誇他歌藝好，應該去當歌手，也曾有唱片公司說要幫他出片，卻要他自己出製作費只好作罷。他還自曝，當初跟老婆第一次約會，就是帶她去鋼琴酒吧唱歌給她聽，「就像我們看到的天堂鳥，公鳥為了吸引母鳥，會跳舞展示羽毛，呈現自己最好的一面。約她吃飯、喝點小酒、有燭光，唱歌是我的強項，加上鋼琴伴奏就是一場最美的約會。」果然，當時Celine聽了他唱歌後就問「你怎麼沒去當歌星，卻當了演員呢」。

這次他圓歌手夢，除了開演唱會，也發發單曲EP，「曲已經做好了，但詞還沒做好，不知道來不來得及趕在演唱會上唱給大家聽」。而為了準備演唱會、保持好的體能狀態，原本晚上會喝點小酒的他，特別把酒戒了，每天走路運動，每天聽歌、練歌好幾小時，除了原本的強項英文老歌，他也練了一首周杰倫的歌，「那首歌真的不好唱，又聽又練了至少500以上！畢竟老婆這麼支持，我至少也要做得像樣一點！」

他說自己現在的嗓子沒有年輕好，「年輕時，連跑步都可以唱費玉清、劉文正的歌唱到幾乎一模一樣，後來嗓子變成菸酒嗓，變成有點滄桑，隨著隨著年紀增長，曲風也變了」，不過很多朋友都更愛他現在的嗓音，連演出場地的老闆一聽到他試唱，都直誇：「你的歌聲太有溫度、磁性了！可以吸引很多人！」而演唱會名為「奇幻旅程」，屆時會穿插聊他怎麼進入演藝圈、有什麼際遇，以故事串連音樂，帶領大家一睹他的人生旅程。好友張芸京、王瞳與艾成夫妻也會擔任他的演唱會嘉賓。