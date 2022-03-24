阿妹的小巨蛋演唱會倒數一周登場。（聲動娛樂提供）

張惠妹攻蛋倒數一周拋震撼驚喜，史無前例為12場共13萬歌迷備齊紀念品，先前在策畫籌備的會議中，大家提了很多要送給歌迷作為紀念的項目，阿妹都覺得好像不是很「時尚」、也不夠有創意；後來決定帶著13萬購票的歌迷們進入「妹宇宙」，每一張票可以獲得一件絕無僅有的阿妹作品，當大家瘋狂地推出NFT搶市場，只有超狂天后用「送的」。

為了讓粉絲們享受更全面的演唱會體驗，阿妹與知名多媒體設計公司dosomething studio 聯手打造一個線上沈浸式ASMR 互動網站，於今天啟動開始倒數的暗黑版！自4月1日點亮鑄造的開燈版，每一天看完演唱會的歌迷，在觀賞完的當天晚上11點59分進入ASMeiR線上體驗網站，憑演唱會票券，並輸入當日現場公佈的神秘鑄造密碼，即可獲得阿妹與你之間專屬的NFT，13萬份每一件作品都是動態、獨一無二的，更有1％的超級幸運歌迷有機會抽到10位知名區塊鏈藝術家的聯名款NFT，稀有性媲美中了頭彩。

ASMR沈浸式互動網站，邀請到 NFT 區塊鏈的10位藝術家聯名創作：Aluan Wang、Anti-social Animals、Capsule Vault、Chen-An Lee、Cowper Wang、Inca Pan、Katana N’ Samurai、Pu Chen、Raimochi、Steven Tung，共創響應整個計畫。將由 aMEI 引導粉絲找尋自己的 ASMR，藉由各種聽覺的觸發，搭配直覺性的選擇互動，喚醒粉絲感官，攜手前進元宇宙，是首創獨一無二可以「保值」且極具收藏意義的的演唱會紀念品。

除了史無前例的NFT紀念品，阿妹的潮流品牌Meight O Nine也針對ASMR演唱會設計了多款限量的周邊商品，只在現場販售，而且每天販售的商品都有不一樣的品項！為保障大家兌換NFT的權益，請不要隨意公開自己的票券畫面與資訊，若因此無法兌換 NFT 或產生交易糾紛與損失，主辦方恕不負擔相關責任，兌換期間至4月30日止，最晚收到空投NFT為5月8日。