MetaStore發表的第一個NFT虛擬商店是台北101。（主力創造 Dunatos提供）

謝和弦於1月底發行新專輯《哈們》，近日推出限量69枚的「路吸派」NFT衝上熱度第一，謝和弦將他與TOYZ在路邊吸菸的圖片取名為「路吸派」，最初發行的初始價格為0.0042ETH（約台幣379元），上線短短不到幾小時，最高一度漲至0.5ETH（約台幣45000元），暴漲逾百倍。

此外，謝和弦也開心宣佈進駐MetaStore NFT商店街，原來謝和弦看中MetaStore NFT商店的項目，在全球50個地標開放競標中，特別相中台灣唯一地標店面101，繼藝人陳零九、彭小刀後也即將進軍NFT商店，看好錢景無限。

MetaStore NFT商店推出高端商圈進入選貨商店街當NFT店家老闆，持有者可在NFT商店中賣你想賣的夢想，持有者將會有獨一無二的專屬編碼；MetaStore也規劃一系列稀有、特殊、獨家、虛擬的商品，持有者擁有社群表決商品上架的權利，透過彼此交流區塊鏈知識、投資心得，學習成長也讓自己的財富倍增。謝和弦也將於4月2日參加「INFINITAS國際NFT元宇宙博覽會」，他看準NFT的未來趨勢與元宇宙的熱度，將持續推出好作品並且推薦粉絲好項目。

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