法蘭邀鳳小岳獻聲推出〈摔碎〉男女對唱版本。(相映國際提供)

夯劇《華燈初上》熱潮席捲，其中最為關鍵的「兇手是誰？」更成為發燒話題，由法蘭演唱的插曲〈摔碎〉特別推出兩版本，一首是為戲劇片段打造，收錄在《華燈初上》戲劇原聲帶中，另一首則邀來飾演「江翰」的鳳小岳合作男女對唱版本。

鳳小岳不僅參與吉他編奏，更獻出歌聲助陣，他開心表示：「能夠有機會跟法蘭這麼有才華的歌手一起做音樂，很開心！覺得彼此很有緣分。」兩人結識的契機是在伍佰＆China Blue30週年鉅獻的《成功之路搖滾歌劇》排練，法蘭稱讚鳳小岳吉他彈得很好，進而邀請他合作音樂，此〈摔碎〉版本將收錄在法蘭的個人專輯中。

法蘭邀鳳小岳獻聲推出〈摔碎〉男女對唱版本。(相映國際提供)

〈摔碎〉由五月天瑪莎擔任製作人，鳳小岳透露錄音當天一大早就與瑪莎相約錄音室開工，他打趣說：「那時候也滿迷幻，很久沒有那麼早起做音樂，很順利！錄製到中午就完成了。」他與法蘭合作相當愉快，「兩人雖認識不久，卻對法蘭有種相識已久的感覺，在相處過程裡讓他覺得法蘭是他可以很信任的人。」他以前就聽過法蘭的樂團(法蘭黛)的音樂作品，知道法蘭一手包辦所有詞曲創作，一直都很喜愛音樂的他，希望也能盡快像法蘭一樣推出新作品。