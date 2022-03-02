鳳小岳唱演彈自如才華洋溢，獲伍佰賞識。（太空彈劇團提供）

伍佰＆China Blue成軍30週年特別鉅獻《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，將於6月10、11、12、17、18、19日共6天於臺北流行音樂中心登場，這個以未來時空2406年為背景、結合音樂歌舞的搖滾歌劇是伍佰成立的「太空彈劇團」首部創團作品，他花了兩年籌備製作，首次挑戰自編自導自演還身兼舞台及服裝造型創意，寫劇本跟寫歌一樣，伍佰透過「錄廣播劇」的形式，以一人分飾多角與空氣對話並加入25首歌曲及音效獨力完成，這個「廣播劇」型態的劇本不僅包含所有演員的對白、歌曲演唱、演奏曲目，甚至連每個人的每句台詞情緒表達、聲音快慢及唱歌語調等等都清楚地收錄其中，內容之完整堪稱是整齣搖滾歌劇的靈魂所在，讓工作人員佩服不已。

除了完成劇本帶領團隊邁向《成功之路》，「太空彈劇團」的艦長伍佰更一手挑選卡司，包括戲劇男神鳳小岳與周厚安、金馬獎才女法蘭、皇后皮箱主唱卡菈、第一屆海洋音樂祭大賞得主八十八顆芭樂籽、電音女團妮可醬及新生代歌手雷擎，都在伍佰艦長的一聲號召下「登艦」，共有27位演出人員。

伍佰自曝當初在選主角「大A」的過程中一度陷入膠著，考量這個角色不僅要唱演自如，還要能在舞台上現場SOLO彈吉他，後來在多位前輩指名推薦下，得過YAMAHA熱門音樂大賽最佳吉他手，又是當今影視雙棲男神的鳳小岳脫穎而出，可說是伍佰萬中選一的不二人選。

鳳小岳一直把伍佰視為偶像，曾在綜藝節目中翻唱伍佰〈心愛的再會啦〉，前年兩人一同出席活動時，他還跑到後台跟伍佰相見歡，並許願希望有機會能幫伍佰彈吉他，事隔不到兩年如今「美夢成真」，讓他興奮不已：「記得第一次有機會跟伍佰老師面對面說話，當時的心情好想去跟偶像磕三個響頭！因為老師實在太帥了！真的太崇拜他！」

從《華燈初上》的「江翰」搖身一變成《成功之路》的「大A」，鳳小岳首次挑戰歌劇，把自己當新人全力以赴，其實早在《華燈初上》還沒上檔前就被伍佰相中加入劇團的他，從去年中就投入讀本、彩排的前置準備工作，由於自身戲分得貫穿六幕，加上現場唱歌及SOLO飆吉他，讓他過去幾個月每個月都找伍佰報到，由伍佰老師一對一帶著他對戲、練唱，一面軋其他戲一面配合排練，他不僅不喊苦，反而珍惜近距離跟偶像見面的機會，更笑說：「每次跟伍佰＆China Blue練團時都覺得他們的生活好夢幻，覺得自己又像新人了！」

伍佰不僅全盤規劃，還將一人分飾三角，飾演靈魂人物「光魔王」以及另外兩個角色，伍佰表示，這齣戲的時空背景雖然是2406年的外太空，但是創作養分絕對來自於自身的成長背景甚至是自小愛看的布袋戲！這齣六幕戲，一幕一景一世界，由伍佰的7首經典曲目串連，加上全新創作的18首歌曲，全劇共25首歌曲貫穿，用其獨特的音樂語言與世界觀，建構出來一段奇幻旅程。這是一個開心又熱血，觀眾還可以一起大聲歡呼大聲唱和的冒險遊戲，請盡情參與！門票3月3日中午拓元售票系統開賣。