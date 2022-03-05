台中市警察局第六分局在國際婦女節前夕，為女性員工，規畫有「藝」思的時光。（民眾提供／盧金足台中傳真）

慶祝國際婦女節，台中市警察局第六分局為女性員工安排一場文藝微旅行。（民眾提供／盧金足台中傳真）

被譽為「世界9大新地標」的台中國家歌劇院，與警察局第六分局同樣地處西屯區七期重劃區，為慶祝婦女節，特別安排女性員工到台中國家歌劇院參觀，經專業導覽解說，感受「聲音」與空氣相互交流的寬廣空間，領略歌劇院「聽的建築」特色及獨特美感。

台中市警察局第六分局分局長蔡元戎表示，台中國家歌劇院的設計理念為「一座藝術與生活的劇場」，日籍建築大師伊東豊雄將陽光、空氣、水，生命不可或缺的元素導入歌劇院，平時忙於勤務的女性員工，在國際婦女節前夕，享受有「藝」思的時光。

警六分局4日在台中國家歌劇院1樓的劇場咖啡餐廳舉辦下午茶及女性員工座談會，在寬敞明亮的咖啡廳，欣賞落地窗外藍天綠地的景致、享用美味的茶點，舒緩平日在職場與家庭之間奔波的辛勞。

蔡元戎強調，重視性別平權、打造性別友善的職場環境，也透過婦女節活動讓平日忙碌於工作與家庭的女性同仁有個難忘的節日。