新竹市大坪頂新納骨塔「永恆之丘」工程已近9成，市府規畫納骨塔藝術展，預計在清明連假登場。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

納骨塔也可以很藝術！新竹市大坪頂永生園3座納骨堂分別於1990年代相繼啟用，目前已快飽和，市府再建置有4萬個塔位的新納骨塔「永恆之丘」，為破除一般納骨塔陰森之感，同時讓大眾看見「永恆之丘」藝術之美，市府規畫納骨塔藝術展，預計在清明連假登場。

市府表示，因應市民接受火化的觀念日益提高，火化入塔的需求愈來愈高，目前香山大坪頂的華藏堂、華嚴堂、通天堂3座納骨堂總容量18萬餘個。

市府指出，新竹市最早的納骨堂「客雅山靈骨塔」興建於1980年，當時只有1526個骨骸位，不過當年民眾採用撿骨入塔的意願並不高，因此使用率不高。

不過，1990年之後民眾接受火化後入塔的觀念與作法漸漸提高，骨灰位的需求大增，市府因此整修重新啟用廢棄不用的華藏堂，這座位於香山大坪頂的納骨塔經整修後，以骨灰位為主，大約設置3725個箱位，暫時滿足新竹市往生市民的需求。

1997年再因交通大學、清華大學拓校需要校地，必須使用到第1公墓的墓地，為了配合遷葬作業，撿骨入塔勢必要有足夠的納骨堂才能容納大量的骨骸罐及骨灰罐，因此兩校再出資興建華嚴堂與通天堂2座新式納骨堂。

3座塔的骨灰箱位共有8萬6106個，目前剩餘塔位1萬5000餘個；骨骸箱位則有3萬1751個，剩餘3000餘個。

由於塔位所剩不多，市府前年超前部署，斥資3.8億元於大坪頂再興建1座新塔「永恆之丘」，總塔位計有4萬個，目前工程進度已達9成。

市長林智堅表示，「永恆之丘」是全台少見將建築之美導入納骨塔的建物，為讓建築能讓更多人欣賞，市府特別邀請藝術家進駐，以生死為主題策展，透過藝術導入，打破納骨塔冰冷嚴肅形象，希望讓市民自然的走入納骨塔空間，為心靈緩解悲傷，成為清明連假最具獨特性的藝術展。