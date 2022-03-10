友達董事長彭双浪分享當時在台中蓋廠吸引便利商店進駐，光是賣便當就是全台營收最高，為地方帶來豐沛商機。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

友達光電2月宣布在中科后里園區擴建新世代廠房，睽違14年再次加碼投資逾千億元。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

繼日前台積電日前展開在台中擴廠計畫，友達光電2月宣布在中科后里園區擴建新世代廠房，睽違14年再次加碼投資逾千億元，興建8.5代線級新廠，預計2025年投產。友達公司董事長彭双浪日前拜會市長盧秀燕，分享當時在台中蓋廠吸引便利商店進駐，光是賣便當就是全台營收最高，為地方帶來豐沛商機，盧秀燕歡迎友達光電來台中設廠，帶動地方經濟。

彭双浪拜會市府，盧秀燕親自接待表示，友達是典範企業，發展經濟也深耕節水、節電等環保面向，善盡社會責任令人欽佩，市府協助媒合人才、拓展交通，讓企業安心擴產。

盧秀燕歡迎友達光電來台中設廠，市府去年推動台中水湳再生水廠，每日供應1萬噸再生水，其中供應友達再生水每日9400噸，感謝友達投資、看見台中。

為落實「富市台中、新好生活」政策，讓市民生活更好，她特別指示副祕書長陳如昌、經發局全力協助，一起努力、克服問題。

彭双浪表示，考量全球面板產業產生地域性變化及結構性改變，為鞏固高階IT面板地位，對下一世代新顯示技術Micro LED微發光二極體展開布局，選擇加碼台中投資，規畫於后里L8B廠旁興建8.5代線級新廠，市府在后里區加速推動各項建設，當地人口也逐步成長，相信在市府行政協助下，擴廠將更為順利。

彭双浪也分享當時在台中蓋廠吸引便利商店進駐，光是賣便當就是全台營收最高，為地方帶來豐沛商機。

經發局指出，去年3月31日友達光電與市府合作，與科技部中部科學園區管理局、聯豐精密科技開發、亞東工業氣體簽訂用水契約，將水資源有效再利用，友達也是推動台中「智慧節能社區示範場域」的夥伴。

於豐原區社區大樓導入智慧能源整合規畫系統，為社區量身打造合適且有效率的能源管理模式，以數據化能源管理監控社區用水及用電，有效降低公共用水電，更提供社區緊急備援電力，增加電力安全與穩定性。

經發局長張峯源指出，台中近期利多不斷，除企業著眼台中投資環境佳，加上中美貿易戰帶動台商回流潮大規模投資，包括三井Outlet Park台中港二期、LaLaport購物商城、巨大機械、車王電子等。

新興離岸風電廠商如西門子歌美颯、天力離岸風電等企業先後投資台中，盧秀燕上任後截至2月15日，累計投資總額已破1兆311億元，其中經濟部「投資台灣三大方案」中，台中家數達241家全國第一，為台中創造逾2萬1000個就業機會。