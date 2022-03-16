台中市就讀大一的黃姓學生，2016年還在念國中時，到西屯區福瑞公園玩耍，卻遭遊具鋼筋插眼，導致他右眼幾近失明，台中地院歷經多年審理，日前宣判台中市建設局有疏失，應國賠316萬元，市府原本將提起上訴，但議員為民請命，市長盧秀燕允諾將要求同仁撤回上訴。

這起事件發生在2016年3月間，當時就讀國中的黃姓學生在福瑞公園活動時，眼睛被公園內支撐櫻花樹的鐵條插破眼鏡，因眼鏡碎片刺傷視網膜、水晶體，造成右眼瞳孔喪失；6年來黃生歷經3次手續，醫療費用沉重，至今視力仍無法恢復，但當時市府只願意賠償公園意外險理賠20萬元。

案經家長提起國賠，台中地院日前審理終結並判市府應國賠316萬元，對於市府打算提起上訴，市議員楊正中說，家長雖對國賠金額不滿意，但已身心俱疲，且連法院都很清楚地指出台中市政府建設局確實有管理疏失，市府還要上訴？他要求市長盧秀燕明確說明。

盧秀燕表示，她對家長的心情感同身受，已在接獲消息後緊急召開會議，若一審的判決結果家長能接受，雖外界提到事發時有其他小朋友追逐、還有安親班老師在，但既然法官調查認為建設局有疏失且歸責建設局，她也與同仁商量是否撤回上訴。

市議員羅廷瑋則強調，建設局在管理公園遊具時應留意，尤其以包覆性的軟性材質做支撐，避免再發生類似的意外。