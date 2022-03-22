立法院副院長蔡其昌針對中火，重炮抨擊台中市長盧秀燕「市長換人空氣換新」政見跳票。（盧金足攝）

中火是台中重大空汙來源之一，隨著年底台中市長選舉升溫，藍綠「火」力全開。（台電提供／盧金足台中傳真）

中火是台中重大空汙來源之一，隨著「以氣換煤」升溫，藍綠針對中火開戰，盧市府質問立法院副院長蔡其昌是「中火代言人」，蔡其昌批諷盧秀燕是「空汙詐騙犯」，中火議題再度成為市長選舉的焦點。

本屆台中市長選舉，盧秀燕打出「市長換人、空氣換新」主軸，大贏林佳龍20多萬票，成功讓台中綠地變藍天，市長改選盧秀燕空汙政見也將面臨檢驗，民進黨市長選舉熱門人選蔡其昌猛批盧秀燕杯葛台電「以氣換煤計畫」，拉高攻擊聲量。

盧秀燕對中火提出「等值汰舊換新、分散救援、適時降載、提前拆除」四大訴求，新聞局長鄭照新還不客氣點名蔡其昌爭取以氣換煤過程中，到底站在市民這邊還是中火這邊，酸諷蔡要記得他是市民選出的民意代表，不是中火選出的發言人，讓蔡其昌怒嗆盧是「燃煤大富翁？」

中火案歷經多任市長遲遲無法解套，是否會成為選舉變數？中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡表示，中火問題是中央或地方責任歸屬，藍綠支持者各有解讀，綠營點燃中火，對開闢票源加分程度待觀察。

「盧秀燕雖在幾波民調領先，但民進黨人選未出爐，綠營民調顯被低估」，袁鶴齡提醒民進黨基本盤未完全表態，開戰時整合力不可小覷，盧不管民調數字，除了要保持氣勢，建設宣傳也要加強。

民進黨團總召江肇國認為，對中火空汙改善民眾最有感，盧將中火當成政治提款機，改善空品政見跳票，選舉時民眾會以選票打成績。

中火近來因停電成為發電救火隊，國民黨團書記長吳瓊華強調，盧堅持要爭「氣」，民進黨誤導，以台語來說就是「白白布染甲烏」，但如何說服市民獲支持，的確是盧市府當務之急。