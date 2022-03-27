針對第6隊台鋼雄鷹加盟進度，中職會長蔡其昌表示，最近台鋼會將營運計畫書送交聯盟，聯盟也會在這段時間給予協助，待計畫書完成後會盡快找時間召開常務理事會，通過台鋼加盟計畫，「到目前為主都按照計畫進行。」

台鋼在3月初簽下加盟意向書，預計4月遞交營運計畫書，對於目前第6隊的進度，蔡其昌表示，目前都按照原先進度在走，4月交營運計畫書、5月走完加盟程序，之後也會辦理加盟儀式，接下來就是參與今年季中選秀。

蔡其昌說：「台鋼最近會把營運計畫書送到聯盟，都有做聯絡，如果計畫書不夠周全的聯盟也會做協助，完成後上次球團會議也有跟各隊領隊提到，有共識會以最快時間召開常務理事會，通過加盟計畫。」

針對營運計畫書的內容，秘書長楊清瓏補充說明，營運計畫書中必須涵蓋人力配置、主場安排及營運這5年如何營運，這些內容都必須要呈報出來。

外界最關心的第6隊制服組人配置，蔡其昌透露，目前台鋼很積極在尋找，預計會先公布領隊、總教練人選，不過何時公布要待球團另行規劃。

而中職新球季下周六即將開打，今年球季CPBL TV將與電信平台合作，球迷關心的CPBL TV收費方式何時出爐？蔡其昌表示，目前已確定有單隊收費及一口氣看5隊所有賽事的方案，「一定會在開季前宣布。」副秘書長蔡克斯補充，購買單隊主場費用會與Twitch的費用差不多，一次全買則會有折扣。