味全龍隊王維中29日在官辦熱身賽先發3局失5分，雖然有挨轟，但教練團認為他此役算是「比較正常的比賽」，為了讓他有更多調整空間，確定王維中不會投4月3日新球季首戰，而是全力備戰4月15日天母主場開幕戰；新球季首戰預計交給洋投，布里悍或鋼龍都是可能的人選。

王維中去年是龍隊開幕戰先發投手，但投完開幕戰後手就出現受傷狀況，今年本也是球隊考慮的開幕戰先發投手人選之一，不過他調整進度較慢，昨天首度在官辦熱身賽出賽，面對富邦悍將投3局投4次三振、被敲7支安打，包含1發全壘打、失5分。

雖然帳面成績上看似不理想，但總教練葉君璋卻認為，這算是他今年第一場比較正常的比賽，所以希望他還能再有1、2場這樣的表現，會讓教練團比較放心他的肩膀是沒問題的，目標讓他在4月15日的主場開幕戰先發。

投手教練郭勝安補充，王維中昨天最快球速來到147、148公里左右，且昨天從賽前熱身就覺得他的狀況不錯，教練團預計安排他在二軍出賽2場，再在主場開幕戰登板，現在預計4月4日與台灣體大棒球隊進行自辦賽，王維中將投4局，接下來則是9日在二軍例行賽中出賽，設定先發5局。