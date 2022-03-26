桃市長布局未明 朱立倫：民意為主 歷次候選人皆來自在地

近來台北市議員羅智強到桃園行腳，引爆國民黨在桃園市長布局話題。國民黨主席朱立倫今天表示，桃園不管是藍綠陣營，歷次以來都提名在地候選人，對於未來有無可能有所謂空降或非桃園在地人才參戰，的確是藍綠面臨的新挑戰，他強調，一切以桃園民意作為出發點，以桃園的未來來考量。

朱立倫上午參加「第7屆感恩與傳承獎學金暨文藝獎頒獎典禮」，被問到是否會親自協調桃園市長布局，朱說，所有優秀人才，黨中央都會考慮，綜觀桃園歷史背景，至今為止，不管是藍綠縣市長候選人，都是桃園在地出身的候選人，桃園市長鄭文燦也提出很多評論。

媒體詢問，有無可能先以協調為主，朱立倫說，所有可能有意參選者，都會徵詢，黨的機制一率公平，包括日前提名台南市議員謝龍介參選台南市長，反觀媒體每次故意見縫插針、臆測的內容都不是事實，國民黨會非常公平的對待。

朱立倫子弟兵、前文傳會主委凌濤，昨以桃園在地女婿身分，宣布參選桃園市桃園區議員選舉，凌濤昨說，朱立倫過去在桃園的建設，就是他競選的最大資源，被問到未來是否為凌濤輔選，朱說，凌濤想要為桃園來打拼，相信年輕人一步一腳印，播下種子、深耕發芽，都是好事，最重要是靠自己的努力。

此外，立法院昨天表決通過「18歲公民權」修憲案，公告半年後3個月內應交付公民複決，中選會將開會審議是否綁年底大選投票，對此，朱立倫嘲諷，民進黨堅持公投跟大選分開投票，如今為何要做出如此矛盾的考量，朝野四黨都支持公民權下修到18歲，不然就適時找個公投時間來推動，也是很好的事情。

至於被民進黨團總召柯建銘痛批別當修憲逃兵總司令，朱立倫強調，他最早提出18歲公民權入憲主張，此次修憲，民進黨不但程序不正義，連民眾最關心的動保權、氣候權、閣揆同意權都置之不理，才是修憲的逃兵，真的是睜眼說瞎話。

朱立倫反酸，「柯總召的鼻子可能會愈來愈長」，希望接下來朝野能針對動保權、氣候權、攸關責任政治的恢復閣揆同意權等議題，盡速來推動。