台北市議員羅智強明天將宣布參選桃園市長。（摘自羅智強臉書）

台北市議員羅智強今晚於臉書表示，是否參選桃園市長，明天早上10點，他會用線上直播的方式宣布，「這是我人生中最重要的決定」。據了解，明日羅智強將宣布參選桃園市長，並有意辭去議員展決心。

羅智強說，他會用線上直播的方式（臉書＋94強YouTube）宣布，這是他人生中最重要的決定，「所以我要在第一時間，向我人生最重要的人宣布，那就是在臉書和YouTube上的各位」。

羅智強感性表示，「是你們陪著我度過5年的失業，是你們陪著我贏了2018年的市議員選舉，是你們陪著我走過49天夜宿、590公里謝票、桃園的千里之行，我人生所有的光輝或黯淡。」

羅說，你們為我高興、為我擔憂，所以，這個人生關鍵的決定，我不打算開記者會、也不打算辦熱熱鬧鬧的造勢，就是我一個人，和在線上的好朋友報告。」

羅智強最後提及，因為你們一直都是、永遠都是，羅智強最寶貴的知音，只要有大家的祝福，流言蜚語不足畏，驚濤駭浪不足懼，因為有你，明天早上十點，我們線上見。