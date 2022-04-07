海軍軍艦在海上編隊航行。(圖/中華民國海軍臉書)

魚雷發射。(圖/中華民國海軍臉書)

魚雷裝載。(圖/中華民國海軍臉書)

海軍臉書昨天與今天接連貼文，海軍艦隊官兵日前執行精實訓練任務，透過各項操演磨練艦艇戰術作為，強化協同作戰整體戰力。臉書並發布多張訓練照片，包括5艘軍艦在海上編隊航行，及3艘編隊航行的壯觀場景，以及魚雷裝載，魚雷發射。模擬攻潛作業，完成接戰程序，且全艦燈火管制。

另包括海空協同反潛操演、5吋砲實彈射擊、方陣快砲裝彈、射擊、雙艦整補等作業畫面，損害管制操演等多項訓練科目，合計10餘張照片，展現捍衛海疆決心。