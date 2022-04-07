震撼畫面曝光！ 海軍臉書發布精實訓練實況 5軍艦編隊航行 13:462022/04/07 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 5艘軍艦在海上編隊航行的壯觀場景。(圖/中華民國海軍臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍軍艦在海上編隊航行。(圖/中華民國海軍臉書) 魚雷發射。(圖/中華民國海軍臉書) 魚雷裝載。(圖/中華民國海軍臉書) 海軍臉書昨天與今天接連貼文，海軍艦隊官兵日前執行精實訓練任務，透過各項操演磨練艦艇戰術作為，強化協同作戰整體戰力。臉書並發布多張訓練照片，包括5艘軍艦在海上編隊航行，及3艘編隊航行的壯觀場景，以及魚雷裝載，魚雷發射。模擬攻潛作業，完成接戰程序，且全艦燈火管制。 另包括海空協同反潛操演、5吋砲實彈射擊、方陣快砲裝彈、射擊、雙艦整補等作業畫面，損害管制操演等多項訓練科目，合計10餘張照片，展現捍衛海疆決心。 標槍飛彈精準擊毀戰甲車 陸戰隊66旅操演展現火力 強風、雨勢搗亂 2022新竹市兒童藝術節2日暫停開放 #臉書 #編隊 #操演 #海軍 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鄭深池當選長榮國際董事長 發布2大聲明 18:132022/04/06 財經 俄羅斯侵烏3大教訓 美軍：能用來對付大陸 22:402022/04/06 軍事 拜登3度對台軍售 提供愛國者技術支援 04:102022/04/07 政治要聞 俄邊談邊打 烏克蘭控大屠殺平民國際憤慨要制裁 23:552022/04/03 國際 屏東初選民調明展開 周春米籲鄉親堅定回答這句話 10:342022/04/05 政治 羅智強參選桃園市長 黨稱很弱排除提名 04:102022/04/07 政治要聞 陸戰66旅測考 打標槍飛彈擊毀戰甲車 04:102022/04/04 政治要聞 羅智強堅持參選桃園市長 高金素梅現身留16字 07:582022/04/07 政治 海軍宜陽艦也中！屏東＋1 職業軍人確診Ct值9.2 16:152022/04/04 生活 攻打烏克蘭敖德薩港 俄海軍恐怕在找死 18:402022/04/05 軍事 6艘拉法葉級艦通信更新 中科院進度落後兩年 現已完成4艘 14:152022/04/04 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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