臉書母公司Meta Platforms周一宣布將開始在其虛擬現實（VR）平台Horizon Worlds測試用來銷售數位資產與體驗的工具，這是該公司創建元宇宙（metaverse）計畫的關鍵部分。

Meta發布聲明表示，這些工具最初將提供給一組精心挑選出的用戶，這些用戶已經在Meta的沉浸式平台中創建虛擬課程、遊戲和時尚配件等。用戶可以透過VR耳機進入這個沉浸式平台。

Meta表示，透過工具，這些選定的用戶就能販售他們的虛擬配件，或讓人付費進入他們建造的專業數位空間。

此外，該社群媒體巨頭亦將針對一小組美國的Horizon Worlds用戶推出「創作者獎勵」試點計畫。通過這項計畫，Meta每月將付費給參與者使用公司推出的新功能。

自去年12月推出以來，Horizon Worlds已有將近30萬用戶註冊帳號。Meta尚未披露正式開放虛擬交易功能的日期。