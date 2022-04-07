國民黨主席朱立倫今天參加「藍海戰鬥營」活動。（趙婉淳攝）

國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，期間黨中央二度勸退羅，由於羅民調低、地方反彈，選策會先前已排除提名羅智強。對此，國民黨主席朱立倫表示，縣市長、議員提名過程，一定有人無法獲得提名，黨中央一定要講真話，誠如前主席洪秀柱所說，若能到備受歡迎的地方為黨打仗，是好事，若去不受歡迎的地方強爭，絕非好事。

羅智強宣布參選桃園市長，攪亂國民黨桃園市長人選布局一池春水，外界好奇羅智強與朱立倫溝通過程，羅智強昨晚還原部分內容，提到朱立倫當下就是不要他選的意思，過程中有些話也說比較重，後來因無法說服他，朱的情緒也偏憤怒，他則是心如刀割，情緒非常低弱。

被問到是否有跟羅智強說不提名他，朱立倫說，作為黨主席，我一定做該做的事、說該說的話，今天不會說好聽的話，我必須講真話，包括民調結果、地方反映的事實，我必須真實告訴候選人，也須把選策會決議告訴有意參選者。

朱立倫指出，縣市長、議員提名過程中，不可能每個人都獲得提名，但我不可能跟他講假話，一定講真話，今天在這個戰場沒有辦法，也許在別的戰場為黨打拚，或者是輔選，大家就是團隊，每個人都是以黨的勝選為最高目標。

朱立倫強調，堅持無私無我的立場，外界愛怎麼批評就怎麼批評，但堅定國民黨好、國民黨能夠勝選，台灣能夠更好。

至於是否勸進羅智強轉戰參選高雄市長，朱立倫說，每個人都有選擇的自由，誠如前主席洪秀柱說的，人家歡迎你的地方，你去的話就是強將，如果不歡迎的地方，去跟人家強爭、強戰，這不是好事。

朱立倫坦言，國民黨正積極處理各縣市提名，反觀民進黨，不可能在每個縣市讓每位參選者滿意，不管誰獲徵召，沒有被提名者只有一條路，就是團結；國民黨應更團結，不團結絕不可能勝選。

外界關注後續桃園市長布局是否以協調徵召為主，確定不辦初選，朱立倫說，按照國民黨的特別辦法，也不斷做科學民調，加上地方協調，最後徵召或提名最強候選人，每個縣市都如此，而現今台北市似乎比較單純，當然立委蔣萬安要加油。