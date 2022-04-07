台北市議員羅智強日前宣布投入桃園市長國民黨黨內初選，卻遭國民黨祕書長黃健庭說民調太弱，不但引起前立委顏寬恒在臉書PO文表達遺憾與不滿，台中市議員羅廷瑋也呼籲，黃健庭應該公布手中的民調，應該還給羅智強一個公平的初選民調。

顏寬恒在臉書PO文表示，早在2月就已公開表明，呼籲黨中央珍惜重視所有黨內的人才與戰將，透過正道的方式、在每個戰場找出最好的人選；重點不在由誰出戰，而是所有同志一體同心、目標一致的讓國民黨重拾民心、重返執政，當中不應有優秀同志為黨內紛擾或鬥爭而耗損，甚至是被傷害糟蹋。

顏寬恒更強調，不論羅智強是不是最強的人選，他都絕對是為黨盡心盡力、憑一己之軀站在第一線奮戰的勇士，不應遭受來自黨內公開的、匿名的屈辱或謾罵，否則別說魚死網破，連國民黨這艘大船都將破底。

而針對黃健庭指羅智強民調弱，羅廷瑋說，民進黨雖有沒收六都市長提名的初選機制，但綠營內部的各候選人仍如火如荼打廣告、各憑本事尋求民眾支持，反觀國民黨卻以此方式攻擊自家的戰將，他斗膽請黃健庭公布手中的民調，才能讓人服氣。

羅廷瑋強調，羅智強是國民黨的空軍總指揮官、網路戰神與第一戰將，這樣的人卻遭到黑箱作業，還被說是「弱者」，以此推論，以後誰還願意為這個政黨而努力？難道要黨員同志聯想到「今日智強，明日是你」？呼籲權力掌握者不要忘了權力是人民賦予的，不該淪為手中的工具。

羅廷瑋也沉重呼籲，黨中央應還給羅智強公平的初選，也公布一個公平公正的規則，讓青年都知道努力的方向在哪裡。