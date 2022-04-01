台北市議員羅智強1日晚間在臉書預告，2日早上10點以線上直播告訴大家是否參選桃園市長。北市議員秦慧珠爆料，羅智強原預計3月28日宣布參選，3月30日宣布辭去議員職務，但「有人」希望能夠「給他面子」，讓所有的計畫都要延後一周。

秦慧珠指出，2月24日市長柯文哲到議會做施政報告並備詢，同一個質詢組的羅智強說，希望讓他第一個質詢，這有可能是他最後一次質詢柯市長了，羅說他打算3月28號週日宣布參選桃園市長，3月30日議會大會時正式宣布辭去議員職務。 「我聽了嚇一跳，但為他的決心感到佩服！」秦慧珠說，她向羅智強說，請辭議員後，我們陪他一起開記者會，但建議他可以30號宣布請辭，做到31號，4月1號再離開議會。

秦慧珠指出，當天稍晚羅智強也打來電話說，他所有的計畫都要延後一周，因為「有人」希望能夠「給他面子」，晚一點宣布，之後他看到新聞說黨中央預計在3月28號開始，一一徵詢有意願參選桃園市長人選的意見。

她周一時就建議羅智強，等到他被提名確定要參選桃園市長時，再向議會請辭，否則萬一黨不提名他，卻把議員職位辭了，怎麼辦？游淑慧在旁邊說，她也是這麼勸智強的，羅智強則說，他有壓力，也要宣示參選的決心，大家的意見他會再想想。

秦慧珠表示，昨天有媒體說羅智強4月2日要宣布參選，她搜尋後看到媒體報導，昨天黨中央約了羅智強見面，羅智強是按照他自己的意志和節奏在走，「但黨中央的態度和速度顯然跟他不一樣，否則為何3月28號開始徵詢大家的意見，卻拖到3月31號才與羅智強見面？」

秦慧珠指出，主席朱立倫在媒體上公開說，桃園市長的選舉會用協調的方式，不辦初選，媒體也報導邱奕勝議長支持呂玉玲立委競選桃園市長，還說提名羅智強，他就退黨，媒體報導既沒人承認，也沒人否認。但以經驗判斷，「沒有否認」就是表示確有其事，也讓人判斷出壓力的來源。

秦慧珠指出，羅智強將成為桃園這一局的鯰魚，倘若他不出戰，朱立倫主席和邱奕勝議長這些「地方人士」關起門找魯明哲、萬美玲、呂玉玲、陳學聖、孫大千等人來協調，可能沒有人敢反對，但倘若羅智強要參選，「圍強計畫」不成又阻止不了羅智強的參選意志。

秦慧珠認為，只有開大門、走大路，辦一場公平、公開、公正的初選，來產生最強的市長候選人，倘若還堅持用密不透風的協調方式「搞出一個候選人」來，一定會讓大家恥笑甚麼年代了國民黨還在黑箱作業，這對國民黨、對朱立倫主席、對未來桃園市長候選人，都是極大的未戰先傷。

秦慧珠最後指出，而我們這些小黨員眼睜睜看著國民黨再一次的「自己傷害自己」，實在非常憂心，被討厭度已經超過60％的本黨，還要繼續挑戰青年選民的信心和忠貞支持者的耐心嗎？懇請英明的黨內大人物，可憐可憐我們這個黨和其他縣市的黨籍參選人，別再拉著我們一起陪葬了，好嗎？