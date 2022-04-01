桃園1日新增20例本土個案，19例為網購電商工作的凡美工作坊群聚，另有1例為中原大學學生確診，感染源不明。衛生局長王文彥透露，目前已掌握觀音大潭電廠會再增加2例、中原大學再增2例，將列入明天的個案中。

王文彥指出，現在較大的傳播鏈為觀音大潭電廠，已累計88人確診，設籍桃園的有21人，雖然2採全數陰性，但還有居隔採檢，目前掌握2例。再來比較緊張的還是學校，中原大學今天早上採檢出2人陽性確診，加上先前1名學生染疫，累計達3人。

王文彥說，由於近期個案多、不斷採檢，中央有訂規則，早上8點前得知的個案算當天個案，8點後個案會列入明天公布，因此上述4例都會在明天一併公告。市長鄭文燦也宣布，清明連假不休息，每天下午2點將召開防疫會議，向市民說明疫情發展概況。

據了解，中原大學學生（案23539）看診採檢確診，校園擴大採檢1980人全為陰性，同住室友6人居隔採檢，其中有2名同系室友確診，由於先前也有中原大學教授曾確診，但目前案間並無關聯，感染源還有待釐清。