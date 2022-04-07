本土疫情升溫，其中新北市三峽群聚案至今仍不斷有新增確診，三峽唯一大型醫院恩主公醫院連假也湧入大量篩檢人潮，據院方統計，加開全天4線的篩檢量能，已累計4000篩檢人次。恩主公醫院表示，院方已立即啟動緊急應變，連假召回休假人員，投入社區、急診篩檢業務，同仁倍極辛勞，11日起也將全面對入院接受侵入性檢查及治療的民眾進行PCR採檢，保護進出人員，並維持醫療量能。

恩主公醫院指出，隨著匡列人數不斷增加，院方社區篩檢站不再受限每日150名篩檢限制，連假緊急再加開兩線與急診採檢支援，2日僅有508篩檢人次，但5日卻暴增至1049人次，檢體量遠超過本院實驗室檢驗量能，新北市鄰近醫院檢驗量也已飽和，因此緊急聯繫北榮支援，才得以紓解。

恩主公醫院院長黃信彰表示，本院腹地有限，造成採檢民眾排隊等候，但每日都能在傍晚前完成採檢，對於篩檢爆量，將持續優化精進流程，另外因應清明連假收假後可能爆發的疫情高峰，恩主公醫院將在9日（周六）加開上午場次篩檢，即日起至15日周間（周一至五），將提供全日上下午篩檢服務，配合疫情滾動檢討篩檢時間和量能。

黃信彰呼籲，若民眾曾去過確診者足跡熱區、曾接觸過確診者或曾與確診者足跡重疊，應隨時留意身體狀況，若有症狀及早進行篩檢，阻斷傳播鏈，最後呼籲民眾齊心抗疫，讓疫情早日受到控制、恢復正常生活。