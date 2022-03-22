台中市府市政會議今天移師西屯區公所舉行。（盧金足攝）

中國東方航空一架波音737客機，從昆明飛往廣州的航班發生空難，機上132人生死未卜，台中市長盧秀燕22日在主持市政會議時，表示哀悼及慰問之意。

中國東方航空波音737客機昨日下午傳出在廣西墜毀在山谷，機上人員132人情況未明。

台中市府市政會議今天移師西屯區公所舉行，盧秀燕在會議一開始，就先對這起空難表達哀悼及慰問之意。