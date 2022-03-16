台中市北屯區15日驚傳夫殺妻命案，夫妻倆疑因小孩撫養權問題發生口角，陳姓丈夫竟當幼兒面前，持利刃朝妻子狠刺一刀，妻子當場倒地不起送醫不治，命案現場血跡斑斑，陳姓凶嫌仍在逃，死者遺體進行解剖複驗，女除左胸有穿刺傷，其他無明顯外傷，家屬16日在相驗辦公室接受問訊釐清案情，不願意接受媒體採訪。

台中地檢署檢察官今天會同法醫上午10時許，死者遺體在台中殯儀館進行解剖複驗，死者家屬聚集痛哭，希望檢警查明。

據了解，陳姓凶嫌疑似常因經濟問題與妻爭吵，日前才分居2人輪流照顧兒子，卻在15日又再度發生口角衝突，竟一言不合發生拉扯，37歲林妻遭陳刺殺，林姓死者妹妹見狀緊急打電話報案。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠指出，全案16日上午解剖複驗，釐清死因，死者為左胸1處傷口，至於是不是致命傷，目前已採集檢體，送法醫研究所化驗，釐清真正死因認。警方表示，目前仍在查緝凶嫌下落也呼籲出面投案。