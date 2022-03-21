宥勝為代言的智慧鎖擔任一日店長，活動現場與粉絲合影。（AiLock提供）

宥勝的超萌兒剴剴在台下為爸爸吶喊加油。（喜鵲娛樂提供）

最近忙於戲劇《機智校園生活》拍攝的宥勝，日前驚喜現身台中，原來是為他代言的智慧鎖擔任一日店長，宥勝與粉絲同樂、分享使用經驗，活動現場被擠得水洩不通，人群中更發現宥勝的超萌兒剴剴也在台下為爸爸吶喊加油，身上還貼著『一日店長宥勝』的大標籤。宥勝事後在臉書貼文：「雖然你也很帥！但是冒充不了我的（笑）！」

難得可以回台中工作又陪伴家人，宥勝開心表示：「謝謝來現場的朋友們，希望很快能在跟大家見面！」他分享台北家中安裝智慧鎖後，就算不在家，對門禁安全也能聊若指掌，大大提升出入安全性及便利性，其中最有感的，當然還是伸出一隻手指，指紋辨識就能開門！蠟燭多頭燒的軋戲生活，他省去找鑰匙、攜帶一大串鑰匙的種種不便；現在只要帶上手機錢包就輕鬆出門，不用擔心拍戲深夜回家，卻忘帶鑰匙進不了家門的窘境。

宥勝推薦還沒有體驗過的觀望民眾，可直接到全台各大門市櫃點「沉浸式體驗」，感受實際安裝在家中，每天進出門的一指神功有多快活！他也直呼用過智慧鎖後真的很難再回去使用傳統鑰匙開門的生活了。