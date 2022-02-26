綠島女碼頭找鑰匙摔落海

綠島碼頭昨深夜發生一起驚險落水意外，昨(25日)晚上9時許，一名在貨運公司任職的女子，疑似因為鑰匙掉落在碼頭，但因夜間天候視線不佳，在尋找機械鑰匙時，不慎一腳踩空摔落海裡、海巡署東部分署第一三岸巡隊綠島安檢所人員發現後立即下水搜救，並使用最新配發的遙控式救生圈將女員工救上岸，所幸意識清楚無明顯外傷，目前送往綠島衛生所檢查。

第一三岸巡隊指出，綠島安檢所同仁執行港區巡查時，發現位於綠島漁港貨輪碼頭旁，一位貨運公司女員工尋找機械鑰匙時，因夜間視線不佳，不慎踩空落入港區，安檢人員發現後立即下水施救，並聯繫綠島海上救生協會、綠島消防隊等單位協助救援，及運用遙控式救生圈實施人員拖帶，成功將落海女子救援上岸，經檢視該名女子意識清晰無外傷情形，隨即由救護車載往綠島衛生所檢查。

綠島一名女子，在碼頭尋找鑰匙時，不慎落海，海巡署靠遙控動力救生圈將女子救上岸。(海巡署提供)

另外海巡署也呼籲民眾夜間若於岸際及港區作業時，應注意自身安全，發現有溺水者時，可撥打118服務專線，海巡署將立即派員救援，以保障民眾生命安全。