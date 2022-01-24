宥勝擔任「普仁青年關懷基金會」首位公益大使關懷貧困學子。（普仁青年關懷基金會提供）

宥勝擔任「普仁青年關懷基金會」首位公益大使關懷貧困學子。（普仁青年關懷基金會提供）

宥勝為戲學做菜、剁雞。（TVBS提供）

宥勝劇中料理出一桌美味給岳軒吃。（TVBS提供）

戲劇男神宥勝最近行程滿檔，除拍攝TVBS《機智校園生活》，開春即公布全新電子鎖代言，今天（24日）更公布2022將擔任『普仁青年關懷基金會』首位公益大使，力挺貧困學子，號召民眾一起送暖、分享愛。今天曝光的公益代言照，宥勝出現難得的蓄鬍「歐爸」造型，宥勝表示，拍照當時也是為了《機智校園生活》的劇情需要所留的鬍子，現在看起來真的很剛好，「浩南」也來一起做愛心。

宥勝在社群媒體上帶給人健康陽光及愛家的形象，也常在網路上分享育兒日常，更時常關注各類公益議題，因緣際會下認識了普仁，了解了「普」及「仁」愛、無私奉獻的普仁精神，也肯定普仁「推動社會關懷青年，帶動青年關懷社會」的宗旨，實際行動幫助全台灣的貧困學子，讓這些孩子能在關鍵時期被拉拔、能夠接受穩定且良好的教育，讓他們免於落入下個世代的貧窮循環。

戲外忙著公益推廣送暖，宥勝在《機智校園生活》戲裡也是愛心滿滿，劇情發展到浩南（宥勝飾）過去零廚藝甚至連蛋都不會煎，好朋友陳智凱（王振復飾演）看不下去，擔心他以後怎麼下廚給女友佳麗（周曉涵飾演）吃。因此他開始學習從切菜到剁雞、去內臟，一直到現在，廚藝已經可以煮出一桌好料理給安民（岳軒飾演）父子吃，讓岳軒大讚：「我的胃都被你養刁了。」宥勝也欣慰可以讓岳軒再吃到爸爸的味道。

現實生活中，宥勝曾在情人節為老婆準備食材製作料理，鮮少下廚的他，在挑戰過程中頻喊崩潰想放棄，也更能體會感謝每個家庭裡下廚的那個重要角色！

普仁青年關懷基金會致力關懷全台被社福政策遺落的貧困學子，為他們提供必要的經濟扶助、陪伴引導與教育資源等協助，21年來默默地靠著普仁現有資源一直支持著這些偏鄉社團及貧困學子，近兩年新冠肺炎(COVID-19)肆虐，面臨捐款緊縮的窘境，為使這些孩子的支援不中斷，邀請宥勝擔任普仁成立21年來首位公益大使，呼籲社會大眾一起來大手拉小手，成為貧困學子生命中的陽光。

為了每年服務近兩千位貧困學子及全台23個偏鄉社團，普仁基金會透過多元線上課程及持續志工導師關懷，關心孩子在疫情之下的需求及身心狀況，呼籲民眾目前可透過全家便利商店的「FamiPort」、OK超商的「OK‧go」以及即將於2／7上線的7-ELEVEN 「ibon便利生活站」等超商事務機台點選公益捐款支持普仁，用簡單便利的方式，支持貧困學子的學習成長不中斷。