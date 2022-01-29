有人陪伴的年節，是獨居長輩最深的想望。老五老基金會照顧不停歇，今天攜手foodpanda於全台將近千份幸福年菜送到獨居及弱勢長輩家中，在崎嶇山路、小徑與單行道遍佈的北投地區，使用機車便利配送，讓長輩在年末有豐盛年菜迎接新年。

台北市私立普林斯頓高級中等學校、經國管理暨健康學院的學生們，協助製作雙北地區75位長輩豐盛年菜。

高齡90歲的黃爺爺是退休榮民，獨居在北投區，來到台灣來後的年節，都會到市場選幾樣自己喜歡吃的小菜、配著電視度過。3年前老五老開始服務爺爺後，每年年節都會送年菜到家裡，看見許多人來拜年便嶄露笑容，如家人般地互相問候、分享菜色、提醒保暖。

老五老基金會表示，foodpanda也在今天全台出動38位外送夥伴公益協助配送年菜，愛心遍及全台新北市、台北市、新竹市、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣七縣市，讓獨居長輩有新鮮現煮幸褔年菜可享用、感受過年氛圍。

老五老基金會督導王琇婷表示，期盼在飲食關懷層面，除了吃得飽之外，獨居長輩更要吃得好、吃得營養，也吃得開心，年節之後，不會停下關懷腳步，將持續透過居家修繕、送餐服務、陪同購物、關懷陪伴等計畫，讓愛全年不打烊。

捐款可洽老五老基金會官網。