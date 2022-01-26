彰化警分局關懷低收入戶，屋漏問題，一起透過彰化警察志工中隊號召慈善團體，26日動員人力幫忙修繕。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局關懷低收入戶，屋漏問題，一起透過彰化警察志工中隊號召慈善團體，26日動員人力幫忙修繕。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局關懷低收入戶，屋漏問題，一起透過彰化警察志工中隊號召慈善團體，26日動員人力幫忙修繕。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣彰化市一低收入戶，居家環境十分差，其廚房屋頂年久失修，遇下雨天就外面下大雨，裡面下小雨，彰化警分局中正派出所「管區」勤區查訪時也獲悉，通報彰化警分局關懷，一起透過彰化警察志工中隊號召慈善團體，26日動員人力幫忙修繕，讓劉姓民眾一家人不用在擔心半夜下大雨。

彰化警分局中正派出所轄區有一劉姓低收入戶家庭，並育有一位腦性麻痺的兒子，廚房屋頂年久失修，遇下雨天就外面下大雨，裡面下小雨，急需整修，但一家生活得苦，無力改善，礙於社福法規的限制，彰化縣政府社會處陳奎林科長得知低收入戶的劉姓民眾的處境後整合資源協助，剛好彰化警分局中正派出所「管區」勤區查訪時也獲悉，通報彰化警分局關懷。

適逢從事鐵工工程事業也是彰化縣警察志工大隊副大隊長黃旗旺至分局洽公，談起此事，黃旗旺未經思考即一口答應結合彰化縣慈化慈善會、田尾鄉受安慈善會、彰化國際同濟會等民間慈善團體，協助該戶修繕廚房及慰問。

相關幹部與黃旗旺研討後續作業後，26日上午由組長楊士漢、葉柏志及轄區所長侯春發協同衡山行善團、彰化警察志工中隊、彰化縣慈化慈善會、田尾鄉受安慈善會等人，率工程技師前往該處幫忙修繕。

彰化警分局表示，春節前分局同仁與警察志工以實際行動關懷深入社區並幫助清寒貧困居民，希望透過拋磚引玉的方式，喚起更多人關懷需要幫助的朋友。