美國一名女子近日發現老公躲在廚房偷喝酒，於是拿出手機將這幕拍下，不過仔細觀察後卻發現奇怪的地方，原來老公手上拿著的根本就不是小酒杯，而是女性月經來潮時的必需品之一「月亮杯」，網友們看到後都震驚不已，害怕尋問：「有沒有用過」？

根據《鏡報》報導，美國女子阿曼達（Amanda Skyrius）近日在TikTok分享一段影片，只見畫面中阿曼達的老公站在廚房流理台前，先是將威士忌倒入一個「小酒杯」中，再一口喝下，最後還對著杯子頻頻點頭，似乎對於威士忌的味道非常滿意。

這段影片看起來十分正常，然而阿曼達揭露了其中的不對勁之處，她在影片中解釋，老公使用的杯子根本就不是「小酒杯」，而是她月經來潮時會使用的「月亮杯（Menstrual Cup）」，它是一種以矽膠或乳膠製成的鐘形容器，主要功能並不是喝東西，而是放置在女性的陰道內，用來收集由子宮流出的經血。

雖然影片只有短短5秒，但大部分人看到後都震驚不已，紛紛留言：「我有點想吐」、「他用酒精幫你消毒耶」、「他補充鐵質的方式真特別耶」、「好想看他知道真相以後會有什麼反應喔」；另外還有不少人好奇，老公手裡的月亮杯是否有使用過，對此阿曼達笑說：「可能有，也可能沒有」，因為她不知道對方是從哪裡找到這個月亮杯的。

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