大雅麥田地景互動裝置藝術節將於12日登場，不僅可進入金黃麥田拍照、收割小麥，還能走迷宮嬉戲。（陳淑娥攝）

首屆大雅麥田地景互動裝置藝術節將於12日登場，遊客不僅可進入金黃麥田拍照、收割小麥，還能走迷宮嬉戲。主辦單位表示，整個麥田占地約2甲，活動為期20天，歡迎大家一起徜徉在麥田的金黃世界裡。

繼大雅小麥文化節結束後，麥田地景互動裝置藝術節將於12日在潭雅神自行車道12k處旁麥田登場，活動由麥鄉休閒農業觀光協會理事長張樸勻籌畫，昨日邀請幼兒園小朋友當場體驗，天真的孩子走到金黃麥田裡，開心嬉戲炒熱現場氛圍。

張樸勻表示，大雅許多麥田活動相當短暫，且農民及遊客踩踏小麥有引起詬病，他與農民契作小麥，打造麥田迷宮讓遊客入內遊玩，還有收割小麥體驗，拍照打卡樣樣行，期望結合地景藝術，帶動潭雅神觀光產業動能，並將藝術融入生活休閒中。

大雅麥田地景藝術節以麥田為地景藝術規劃，除了有小孩喜歡的麥田迷宮外，還有鐵雕作品「麥田石虎母子」、「3公尺巨鷹守護麥田」兩件創作，以及麥田魚旗、飛天巫婆麥穗創作、晨曦賞麥平台、躺在麥田看飛機等，假日更有在地產業小市集供遊客選購，只要消費滿50元，即可進行麥田體驗活動。

麥鄉休閒農業觀光協會指出，大雅麥田互動地景藝術活動場地交通方便，大眾運輸可搭乘到中科實驗中學班車下車，可步行潭雅神綠園道或租乘自行車漫遊潭雅神，麥田地景藝術節活動為期20天，歡迎民眾攜家帶眷一同造訪。