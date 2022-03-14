新竹縣政府舉辦2022年青年成家活動「成家，無限美好！」14日白色情人節由縣長楊文科宣布起跑，邀請未婚青年男女踴躍報名參加不要「宅在家」，多交朋友拓展交友圈，一起談戀愛，有緣自然就會牽手步上紅毯。

楊文科表示，縣府從2019年開始舉辦的成家活動，每年報名情況都相當踴躍，3年來總共有700多人參加，促成52對交往，有1對成功步入禮堂，數據上看來來，成效似乎不算很好

楊文科指活動的主旨是在鼓勵年輕人參加，不要宅在家裡，走出戶外結識志趣相投的朋友，相信透過動也可找到理想相戀的人，有緣就能走上紅毯，提高竹縣的結婚率也帶動生育率。

今年的「成家，無限美好！」活動，規畫「ｘ＋幸福密室」透過桌遊認識彼此，「ｘ＋有識學伴」一起線上學習，「ｘ＋美圖拍拍」拍攝及美圖技巧教學等3場線上活動，讓參加的青年男女在線上

同時，有5場實體活動，包括「ｘ＋高低相伴」戶外高低空設施挑戰及團隊合作培養、「ｘ＋友愛公益」公益行動、「ｘ＋食光旅程」結合「ｘ＋嚐嚐久酒」一同逛街購物及品酒社交禮儀、「ｘ＋天菜煮廚」採購食材一同做菜，讓參加男女透過心靈互動、簡單紓壓及流行生活等多元化的內容，能夠找到興趣相投的另一半。

教育局長楊郡慈指出，為提升單身年輕男女的戀愛功力，每場主題活動都結合情感教育課程，提升兩性關係經營能力與培養溝通技巧，讓有緣者進一步擁有正向的人際互動關係及情感發展。

參加這8大主題活動的單身男女，並可參加抽獎活動，除能抽到電影票邀約新朋友一起開心看電影外，還會有2名幸運兒抽到戀愛旅遊必備利器-拍立得相機。報名詳情也可上新竹縣教育局官方臉書粉絲專頁查詢。