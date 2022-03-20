國民黨青年部今邀請前副總統呂秀蓮演講，呂秀蓮提「雙兩岸關係」，台灣與中國應有遠親近鄰概念，她積極推出和平愛台灣運動，戰爭不能解決問題，「台灣應該推動雙兩岸關係，我們是要解決問題，不是製造問題」，並坦言希望能讓藍綠有省思，強調藍綠一家親。

呂秀蓮指出，自己花了半生在研究兩岸關係，從兩岸恩怨的角度化解兩岸恩怨，她用遠親近鄰定位兩岸跟中國的關係，就像烏克蘭跟俄羅斯，台灣在過去威權之下，配合政府跟著反中國反中共，而現在年輕這一代要脫掉這樣的包袱，必須要重新定位台灣與中國的關係。

呂秀蓮表示，她在選立委及副總統時就講過，兩岸應該是遠親近鄰，沒有恩怨，不應該有戰爭，推動雙兩岸關係才能建構和平，對台灣永續發展，就如何經營好，她提倡將兩岸分為「大兩岸、小兩岸」。

她說，大兩岸為民主太平洋國協，美國應邀台灣、日本、韓國等東北亞國家，促區域整合、價值聯盟，至於小兩岸，則是台灣與中國。她認為，台灣與中國應有遠親近鄰概念；北京應對全世界宣示從「一個中國」改為「一個中華」。

呂秀蓮認為，所謂「統一」是大吃小，上對下，今天中國還是共產主義，台灣是民主自由國家，大多數人不能接受共產黨來領導台灣，因此希望北京能夠改一個字，讓一個中華取代一個中國。

她表示，絕大多數台灣人有中華血緣，宗教、文化也有，兩岸不是統一，是統合，談統一只有投降，但統合是獨立又有結合的意思，因此一中應該是一個中華，可以形成中華邦聯，這是一個全新的未來。

呂秀蓮透露，台灣藍綠對立，國民黨跟民進黨水火不容，但很多國民黨員都漂洋過海到北京去了，她感慨很深，為何明明凱達格蘭大道那麼短，可是大家竟不到北平東路去跟民進黨來往，卻飛越台灣海峽到北京去。

她直言，自己提倡「三安三和」，三安為國家安全、社會安定、人民安心；三和為族群和諧、政黨和解、兩岸和平，她今天參加國民黨的活動，也希望讓藍綠政治人物做一些省思，自己的願望更是藍天綠地好台灣，藍綠一家親，大家都是一家人。